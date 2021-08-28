迎接即將到來的中秋節，台中市愛心食物銀行今天特別設計家庭活動，邀請60位受助戶及社區民眾同樂，製作手工皂和相框，以活潑方式宣傳食物銀行福利資訊。此活動也攜手善心企業，捐贈受助戶184盒月餅，盼讓每個弱勢家庭都能感受社會溫馨。

社會局長彭懷真表示，台中市愛心食物銀行現有3家實體分店、34處發放站及16家聯盟店，提供米、麵、罐頭等相關民生需求物資，每月最後一周發放，各分店每個月扶助近500個家庭。疫情期間，食物銀行擴大服務，主動關懷運輸業、藝文業、商圈等因疫情工作受影響導致生計受困的特定行業族群。

社會局指出，近期疫情趨緩，活動解封，沙鹿店今天特別舉辦手作手工皂活動、豐原店安排親子共同製作相框，串起家庭凝聚力，表達對家庭照顧者的感謝。

因應中秋節到來，食物銀行也結合民間企業，採購財團法人伊甸社會福利基金會附設台中市迦南園烘焙庇護工場等單位製作的月餅，共軍贈184盒給受助家庭。社會局強調，食物銀行多方連結資源，透過多元節日活動參與，增強社區民眾對於食物銀行的認識及認同感，並增進社區民眾主動社會參與的機會。