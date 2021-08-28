香港《經濟日報》引述美國《華爾街日報》報導，中國政府放緩批准「復必泰」（BioNTech）新冠疫苗，因為擔心該疫苗獲批會導致公眾對大陸製國產疫苗的懷疑，可能擾亂中國的疫苗接種計畫。

報導稱，如果推遲批准「復必泰」疫苗，可讓大陸國內企業有更多時間研發自己的mRNA疫苗。

早前據報，中國有望在7月前批准基於mRNA技術的「復必泰」疫苗，報導引述消息人士指，「復必泰」疫苗對新變種病毒的防護程度會強多少尚無定論，這亦是令中國政府猶豫的原因。

彭博引述分析人士稱，最近數月，從病毒溯源至貿易摩擦，中國與西方的關係一直緊張，中國政府可能擔心批准「復必泰」疫苗，或會被解讀為承認本土疫苗的效果不如西方疫苗。

「復必泰」疫苗大中華區總代理、復星國際董事長郭廣昌日前在業績會議上，回應mRNA疫苗審批進度時表示，開發mRNA疫苗的初心，是從國家利益出發，為國家提供多一種選擇，期待這款疫苗能盡早在國內上市，但「無論結果如何都沒關係」。