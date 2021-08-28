高雄市越南籍阮姓婦人凌晨騎機車經過酒測路檢哨未停，遭警方追車攔停舉發、裁罰18萬元。阮婦提行政訴訟，稱看不懂中文，高雄地院認為警方執行酒測未立告示牌，也無法舉證，執法有違誤，判罰單撤銷，可上訴。

判決指出，阮婦2020年8月29日凌晨3點半騎車跨越三民區中博高架橋，警方在橋北端佈署5部警用巡邏汽車、2部警用巡邏機車，由8名員警負責對來往人車攔停進行酒測。

阮婦騎車下橋時，警方揮手示意停下受檢，沒想到阮婦竟不理會警方、直接騎車闖過去，員警隨即驅車追趕，在熱河街一帶將她攔停並實施酒測，酒測值為零。員警也依違反道交條例「不依指示停車接受酒測稽查」開罰18萬元，並吊銷阮婦駕照、3年內不得考領，還得參加道安講習。

阮女不服提行政訴訟辯稱，自己是越南籍配偶，看不懂中文才沒停車繼續前行，且員警當時並未以手勢或指揮棒指示其停車受檢，並非她故意不依指示停車接受稽查。

法官檢視警方蒐證畫面，發現阮女確實有闖過酒駕臨檢站不接受酒測稽查，但影片中看不到員警架設酒駕臨檢站有依規定放置「執行酒測勤務告示牌」。

法官認為，雖然警方提供「中博橋南往北路檢兼防制街頭暴力勤務部署示意圖」中雖然有繪製3處LED告示裝置，但裝置顯示內容為何，並無相關證據可佐證。高雄地院認定，本案無積極證據可以證明員警於違規地點設有執行酒測勤務告示牌，且事後也沒有提出其他任何積極證據供調查，難以認定阮婦不理會稽查，判定警方執法有違誤，撤銷罰單，全案仍可上訴。