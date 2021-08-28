新冠疫情肆虐全台，民眾生計大受影響，不少善心人士發起愛心待用餐活動，但北市愛心餐食服務，疫情間使用率卻不增反減，讓北市議員王欣儀質疑，政策猶如一灘死水，未能充份發揮功。北市社會局對此坦言，前一波疫情社區確診頻傳，確實衝擊弱勢家戶，因此社會局在疫情間採取提供多元餐食服務，並致力提高合作店家數。

王欣儀指出，目前北市愛心餐食補給站的合作店家，含小吃店、便當店僅有55間，其中大安、大同區的合作店家各只有1家，文山、萬華區各只有2家。今年1至6月，北市愛心餐食補給站發放餐券為1700張，相較前兩年每月平均2100張餐卷，減少近2成。

王欣儀質疑，餐卷減少的主因在於，市府未能開拓餐食供給能量，原配合的部份愛心店家因疫情歇業，導致餐食供應跟著斷鏈，讓有需求的急難市民身陷水火。此外，今年「多元實物銀行盛食交流平台」領取食材人數也與過往相差無幾，無顯著增加。

王舉新北為例，新北市府不僅和4大超商及連鎖餐飲業者合作推出「幸福保衛站」，近日又整合跨局處與民間資源推出新北「好日子愛心大平台待用餐平台」，預計號召1000家餐飲店家，協助20萬人獲得三餐溫飽，建議北市參考新北作法。

對此，北市社會局社工科長陳怡如指出，因疫情影響許多店家歇業或不提供內用餐點，並且大多數的家戶也都習慣在家自行料理餐食，除原有的愛心餐食補給站之外，也充份運用「實物銀行及盛食交流平台」，將市場攤商捐助新鮮未賣出的食材、民生物資等媒合給有需求的家戶，且市府也提供大賣場禮券及便利超商商品券，提供弱勢家戶可以自行前往購買所需的食物。

陳怡如強調，最重要的是公私協力，結合民間團體社工及鄰里長的串聯，將物資資源以最有效率地派送到社區內的弱勢家戶，且北市也正研擬討論無接觸的便當機，降低疫情傳染的風險。

最後，社會局將與社區內的友善合作店家合作，增加愛心商家的佈點，目前也與八方雲集及鬍鬚張等連鎖店家討論合作方案，讓弱勢家戶可以多元的選擇，幫助與陪伴弱勢家戶一同度過難關。