第七輪疫苗由AZ上場！指揮中心宣布，這波疫苗提供給在7月19日以前登記想打AZ，且29歲以上（1992年12月31日前出生）的民眾預約施打。符合資格的人可以在8月29日上午10時至8月31日中午12時進入系統預約，預計在9月3日至9月10日施打。

中央流行疫情指揮中心表示，今天下午2時起將BNT納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

指揮中心也說，第七期將提供AZ疫苗施打，將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種。

指揮中心指出，符合第七輪疫苗預約資格者，可以在8月29日上午10時至8月31日中午12時至平台預約接種。這波疫苗預計在9月3日至9月10日施打，詳情會依照疫苗供應期程進行調整。

指揮中心提醒，符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

指揮中心指揮官陳時中補充說明，這波預計大概有100萬人，都是接種第一劑的對象。至於時間已到，需要打第二劑的人則會再另行安排。