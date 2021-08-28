警用機車上裝設盲點偵測系統，能適時提供警示。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警用機車上裝設盲點偵測系統，能適時提供警示。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內機車密度全球第一，去年發生的死亡事故中6成和機車有關，而交通意外中機車所占比例更高達7成8，為確保員警騎乘警用機車值勤時的安全，北市信義警分局特別透過研發汽車盲點偵測系統的民間企業，著手研製首款機車專用盲點偵測系統，該企業並捐贈了5套盲點偵測系統供分局使用，已分別裝設在三張犁、吳興街及福德街派出所的警用巡邏機車。

這款機車專用盲區偵測系統，包含微型攝影機、鏡頭支架、控制盒、警示作動燈等物件，應用光學、光流、AI影像識別等科技來辨識後方移動物的影像及方向並作出警示，減少機車騎士因後視鏡視野死角發生車禍的機率。

員警實際上路使用後表示，在夜晚燈光昏暗或雨天照後鏡視線較不清楚的狀況下，該系統確實可以輔助判斷是否切出或切入車道，但駕駛人還是需有防禦駕駛觀念，才能讓行車更安全。

警方表示，藉由引進民間企業技術，希望讓員警騎車執勤時能更安全，十分感謝企業董事長陳均嘉女士對警察的支持與熱心公益，會持續加強交通執法與道安宣導，以降低交通事故發生率。