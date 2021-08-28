9月雖然沒有日月食或大型流星雨，但卻有時隔9年第一次的「中秋月圓」。台北市天文科學教育館指出，從2013年到2010年中秋節的月亮都不是滿月，直到今年9月21日才盼得九年來第一次真正的「中秋月圓」，抬頭就能看到滿月。

一般認為中秋佳節必是「月圓」，其實不然。北市天文館副研究員吳志剛說明，中秋節為農曆8月15日，但是過去9年來，月圓在14日、16日或17日發生，剛好都不在15日當日，但今年中秋節滿月是真正的月圓時刻，因此才會說今年的中秋是真正的月圓。

另外，9月14日傍晚的水星「東大距」是今年最後一次，也是水星與太陽離角最大的一次，亮度約0.1等，日落後一小時左右以肉眼就能在西方低空看到它。

天文館說明，當夜還有湛藍行星海王星「衝」，這顆太陽系最遙遠的行星此時最亮，也最容易尋找，在雙筒望遠鏡中就像一顆美得令人驚艷的藍寶石。