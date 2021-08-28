HAPPY GO為鼓勵民眾在防疫期間多透過運動維持良好的肌肉量與增加身體抵抗力，即日起攜手義美生醫推出「超滿義懸賞令」活動，8月31日前於HAPPY GO或義美生醫臉書粉絲團貼文參加活動，有機會獲得HAPPY GO點數、乳清蛋白和產品優惠等好禮。

防疫期間，HAPPY GO App針對運動主題進行一項調查，共吸引4萬多名卡友參與，發現36歲至55歲的卡友較其他年齡層更注重運動習慣，頻率約保持2至3天1次；卡友保持運動習慣原因的前3名為維持身體健康、減脂減重與紓壓放鬆，其中，女生較追求打造滿意的身材線條；防疫期間最受卡友歡迎的運動為居家有氧運動及慢跑；30歲以上逾9成卡友會因「個人健身補給」及「日常蛋白質補充」等因素而選擇食用乳清蛋白，來達到修復肌肉以及提升運動成效，顯示疫情期間許多民眾都相當重視自身健康。

因此，HAPPY GO聯手義美生醫舉辦「超滿義懸賞令」活動，即日起至8月31日於貼文下方Tag 2位好友並輸入指定留言「快來參加#超滿義懸賞令Whichsthebest 挑戰抽 #WPROTEIN乳清蛋白大禮包和HAPPY GO點數！」，有機會獲得HAPPY GO點數最高150點、1箱WPROTEIN濃縮乳清蛋白或WPROTEIN乳清蛋白飲（奶茶、可可口味各1盒）等超值好禮，同時再享WPROTEIN乳清蛋白大禮包83折優惠。活動網址詳洽：https://bit.ly/3y6xr88。