當沖降稅優惠延長，新增當沖警示條款，法人認為，制度面既可帶動台股成交量，又可避免過熱；近期台股量縮，當沖金額降低，但未來可能從散戶當沖轉向法人長期投資，有利籌碼穩定。

當沖證交稅率減半優惠原將於年底到期，行政院19 日拍板，當沖降稅優惠將延長3年，實施至民國113年12 月31日，稅率維持千分之1.5。

當沖警示條款規定，前一日當沖成交量占當天總成交量比率逾60%，且前一日的最近6個營業日的當沖成交量占最近6個營業日總成交量比率逾60%，被列為注意股票；若已因股價漲跌過大而列為處置股票10天，符合當沖條款再延長處置時間2天，合計12天，若無特殊情況，股票交易須採全額交割及分盤交易。

台股自7月15日的18034.19點歷史高點，至8月20日波段低點16248.08點，下跌1786.11點，7月下半月單日成交值仍維持在4000、5000億元之上，其中也包括單日逾6000億元的情形。

不過，台股8月第1個交易日成交量在4000億元之上，隨後成交量縮，8月初至26日止，僅5個交易日在4000 億元之上，其間多在3000多億元，更有一個交易日不到3000億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股當沖稅率減半延長當然有利台股維持成交量，至於當沖警示條款就是提醒投資人注意風險，並不會壓縮股市表現空間；反而當沖熱門股的影響更大，像貨櫃三雄成交量縮之後，台股成交量降至新台幣3000億、4000億元水準，若要再見6000億元、甚至7000億元的大量，勢必要再找到「新貨櫃三雄」，具備相同熱度的股票。

黃國偉指出，股市有賺錢機會才能吸引資金，現階段當沖比未降，但成交金額卻降低，只因當沖熱門股貨櫃三雄量縮。因此，熱門股仍是帶動當沖量及整體市場成交量的重要因素。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，資金不斷往電子股移動，航運股即便遇低點後反彈，也不易出現之前一路狂飆的情景，成交量也從大量散戶進出時的5000億、6000億元降至4000億，甚至3000多億元水準。

蔡明翰認為，當沖熱度下降，台股從散戶當沖盤轉向，變成長線投資的法人盤，外資法人替代短線投資人，只要法人偏多操作，對籌碼穩定更為有利。（編輯：張均懋）1100828