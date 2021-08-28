《Be the ONE：A級戰場》主持人炎亞綸（中）與來賓孫協志、李玖哲。（火星多媒體有限公司提供）

解散男團「TOP1男子漢」前團員張家瑋也來參賽。（火星多媒體有限公司提供）

李洸銘，現年17歲的他是節目中年紀最小的參賽者。（火星多媒體有限公司提供）

東森實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》誓言打造台灣新一代全方位大勢男團，30位從海選中脫穎而出的「玩家」將在節目中從最殘酷的實境生存遊戲拼出最終勝者，最令評審嘉賓訝異的是，竟在人群中看到已解散男團「TOP1男子漢」前團員張家瑋，他笑言剛好看到「國師」唐綺陽說今年水瓶座特別旺、會揚眉吐氣，一看到此次選秀年齡上限是28歲，心想：「好，這個機會我衝了！」

張家瑋於2017年出道，團員卻在同年逐一入伍當兵，該團迅速在2018年解散，張家瑋被問到這次參與選秀的動機，他毫不遲疑展現對表演的熱愛：「終於等到這個機會報名比賽，希望透過舞台、這個我最喜歡的地方，讓大家認識我。」

孫協志以曾參與團體經驗，提醒張家瑋既然是以男團前輩的身分回鍋，肯定會被關注：「對我們來說，知道你已經可以做到這些事情，那你還能做什麼？」讓他回到後台受訪時瞬間淚崩：「說實話自己沒有把握好。」也感嘆自己在團體中年紀最長，沒有身旁17、18歲少年的優勢，但他仍堅定表示：「想要回來彌補以前的遺憾。」

節目另外值得關注的是比張家瑋小11歲的李洸銘，現年17歲的他是節目中年紀最小的「忙內擔當」，表演完立刻被稱讚「非常適合男團」，金曲歌王李玖哲更直指：「他有時間！因為他才17歲。」有趣的是，李玖哲在節目中回憶自己發行第二張專輯時，被畫上超不適合自己的「韓妝眼線」，透露老婆相馬茜還笑他是「之前世代的韓國人」。

《Be the ONE：A級戰場》28日起，每周六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架；每週日22點東森綜合台播出。