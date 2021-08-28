1968年暗殺美國總統候選人羅伯特•甘迺迪(RFK)，而遭判無期徒刑的巴勒斯坦裔基督徒激進分子索罕•索罕（Sirhan Sirhan），27日獲得加州聖達戈假釋委員會通過假釋申請。不過，現年高齡77歲的索罕能否出獄，必需取決於保釋委員會的法律專家，在120天內做出決定。之後，加州州長紐森則可在30天內，決定是否維持或推翻該決定。
羅伯特•甘迺迪是美國第35任總統約翰•甘迺迪的弟弟，曾任司法部長，遇刺時擔任聯邦參議員，剛發表贏得加州民主黨總統初選的勝利演說。1968年6月5日，索罕在洛杉磯大使酒店開槍刺殺年僅42歲的RFK，羅伯特次日傷重不治。
索罕被判謀殺罪並遭判無期徒刑，他雖聲稱對行刺RFK一事沒有記憶，但他曾表示，對羅伯特•甘迺迪支持以色列感到憤怒。
《洛杉磯時報》報導，羅伯特•甘迺迪的兒子道格拉斯和羅伯特，都致函假釋委員會，表明支持給予索罕假釋，認為索罕年事已高，且顯然對社會已無威脅。但另外6名子女則對假釋委員會的投票結果感到憤怒，呼籲紐森駁回決定。
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