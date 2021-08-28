國內今增6名境外移入個案，其中4人為突破性感染病例。中央流行疫情指揮中心透露，其中1名個案曾接種印度Covaxin疫苗，這也是國內首見該廠牌的突破性感染事件。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增6名境外移入個案，有4例突破性感染，50多歲台男（案16066）自美返台確診，曾在6月及8月接種2劑AZ疫苗；50多歲台男（案16068）自越南返台，曾在4月及6月接種過印度Covaxin疫苗，但個案7月底就曾在越南確診，但後來檢驗陰性，因此也符合入境台灣的規定。

羅一鈞也說，30多歲巴基斯坦籍的女性（案16069）曾在5月和7月接種2劑AZ疫苗；20多歲台女（案16070）自柬埔寨入境確診，個案曾經在3月和4月接種過2劑國藥疫苗，但個案曾在6月在柬埔寨確診，為確診後又復陽的低病毒量個案。

今日新增6名境外移入個案中，有4名突破性感染，其中2人曾在國外確診。