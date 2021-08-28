42歲洪姓慣竊25日清晨6時許，到北市雙城街企圖入侵民宅行竊，遭民眾發現後將他驅離，不料，洪嫌竟不死心，當日晚間7時許又重返原地，在攀爬遮雨棚時又被民眾撞見，洪嫌生怕遭逮，學起蜘蛛人攀爬到4樓民宅躲藏，警方獲報後徵得屋主同意，請鎖匠協助開門，順利入內將洪嫌逮捕到案。

圓山派出所當日晚間接獲報案後，線上巡邏警網趕赴現場，發現洪嫌在清晨6時許，曾到附近探查地形，並企圖侵入屋內行竊，但因行跡可疑，被附近民眾發現後將他驅離。

警方調查，洪嫌都利用清晨或傍晚天色昏暗之際，攀爬房舍外面的遮雨棚，找尋未加裝門鎖的門窗，再侵入住家行竊。洪嫌上午失風後，當地里長立即廣播，提醒周邊居民、商家提高警覺，所以當洪嫌晚間重返雙城街商圈，欲故技重施攀爬遮雨棚時，馬上遭民眾發現趕緊報警處理。

警方指出，洪嫌可能涉及北部地區其他竊案，故提供洪嫌相關影像供民眾指認，並提醒住宅周邊如有工地、圍牆，易遭竊賊利用、攀爬進入竊取財物，台北市警察局設有民眾申請治安風水師專區，民眾上網預約將派員至住家檢測居家環境，提供防竊知識，避免民眾財物損失。