PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

首批BNT疫苗預計於9月初抵台，中央疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，今日（28）下午2點起開放民眾意願登記，不過系統一開放就因上線人數過多導致網站被塞爆，數度呈現系統維護、502畫面，讓大批網友崩潰抱怨政務委員唐鳳與伺服器不力，還有不少人大喊：「817別跟我搶！」

陳時中昨宣布，今日「COVID-19 公費疫苗預約平台」新增「BNT疫苗」選項，今下午2點開放意願登記。但預約系統一開，立刻因瞬間湧入流量太多超過負荷，而造成系統大當機，畫面不斷出現空白滾動畫面或「系統維護中」、「502」畫面，讓網友崩潰不已。

PTT論壇瞬間湧入大批抱怨網友，網友紛紛留言：「真的爆炸了」、「系統維護中啦」、「502啦可惡」、「聖蟑士大舉入侵」、「轉轉轉不斷在轉」、「這伺服器真爛」、「奇怪！外包大臣跑去哪了？」、「唐鳳勒？」、「唐鳳平台，有口皆碑」、「唐鳳不知道會很多人登記嗎……」「IT天才大臣唐鳳還真棒」。

此外，也有網友留言：「817別跟我搶！」「有些人嘴上說不要身體挺誠實」、「不意外，笑死」、「覺青都來了」、「大家都來搶是怎樣」、「真是空前盛況」。