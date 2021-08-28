防堵非洲豬瘟破口 全國警清查近萬處 查獲76件可疑肉製品 14:552021/08/28 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署已進行3波清查行動，共計清查9776處，查獲疑似肉品76件。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防止自越南走私及含有非洲豬瘟肉製品在台流竄，警政署動員各縣市警察局協助權責機關全力追查上、中、下游通路業者、商店、小吃店，阻絕肉品流入市面，以避免國內淪為疫區。 警方統計，截至本28日9時止，全國進行3波清查行動，共計清查9776處，查獲疑似肉品76件，其中包括生肉、肉製品、月餅等產品，均已移請主管機關檢驗裁處，報請檢察官指揮偵辦共計5件。 防非洲豬瘟 台南稽查51家東南亞食品肉品 防堵非洲豬瘟病毒入侵 新北發放消毒水給130家豬農 #76 #肉製品 #清查 #非洲豬瘟 #全國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸疫苗 累計接種逾20億劑次 04:102021/08/28 焦點新聞 海山警分局查獲首宗非洲豬瘟走私肉品 侯友宜表揚有功官警 12:192021/08/27 社會 拒買來路不明肉品保護台灣豬 台南新住民用台豬製娘家味 20:282021/08/27 寶島 桃園查獲35公斤不明加工豬肉 已送衛生局檢驗 19:342021/08/27 生活 禁廚餘養豬1個月 張麗善批沒效果 04:102021/08/28 地方新聞 海山刑警偵辦越南走私肉品案 警妻嘆「在新聞裡找到老公」 18:562021/08/27 社會 防堵非洲豬瘟 移民署金門動起來 14:042021/08/27 生活 色情業蠢蠢欲動 薄紗爆乳女郎火辣接客 屏警一夜斬兩「連結」 11:592021/08/28 社會 非洲豬瘟入侵新北？新莊、中和各查獲1來源不明肉品 11:022021/08/27 社會 30日起禁廚餘養豬1個月 抓到最高罰300萬元 11:142021/08/27 生活 防堵豬瘟破口成餿水警察？警政署駁斥：通報環保單位回收 16:302021/08/27 社會 社會熱門新聞 新莊女打高端4天後死亡 相驗結果曝光 家屬心碎不解剖 - 社會 潮州阿嬤遛超巨大烏龜 緩慢散步身影曝光有夠萌 - 社會 台中沙鹿知名「檢舉達人」住家失火 網狂猜是這原因 - 社會 恐怖瞬間 南投道路大規模裂開100公尺 地基直墜山谷 - 社會 小六女嚐禁果！男友是同學爸爸 自曝「只跟他發生關係」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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