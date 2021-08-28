為防止自越南走私及含有非洲豬瘟肉製品在台流竄，警政署動員各縣市警察局協助權責機關全力追查上、中、下游通路業者、商店、小吃店，阻絕肉品流入市面，以避免國內淪為疫區。

警方統計，截至本28日9時止，全國進行3波清查行動，共計清查9776處，查獲疑似肉品76件，其中包括生肉、肉製品、月餅等產品，均已移請主管機關檢驗裁處，報請檢察官指揮偵辦共計5件。