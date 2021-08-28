喜義市長黃敏惠代表感謝開元食品捐贈助學金。（廖素慧攝）

喜義市長黃敏惠代表感謝嘉邑行善團捐贈嘉義家扶中心助學金。（廖素慧攝）

今年將上清華大學的林曉妤感謝一路走來很多人幫助，感受到幸福。（廖素慧攝）

嘉義家扶中心28日頒發344萬元助學金，扶助669名弱勢學子，嘉義市長黃敏惠期勉學子用教育翻轉人生；今年將上清華大學的受扶助學生林曉妤說，從小到大受到許多人幫助，讓她能專心求學，達成目標，覺得自己很幸福。

黃敏惠表示，教育是希望工程，嘉義家扶中心集結社會各界力量與資源，長期照顧嘉義地區弱勢學子，生命會影響生命，這些孩子受扶助，帶著正向力量前進，將成為日後有能力回饋社會的那股暖流，形成生命的善良循環。

嘉義家扶中心主委黃國芳表示，感謝各界將資源交給家扶中心來扶助弱勢學子們，如開元食品與家扶基金會推動「百萬助學計畫」，今年是第3年捐助100萬元助學金，共285名孩子受惠，讓他們能安心上學。

黃敏惠市長、嘉義縣政府社會局代理局長張翠瑤、開元食品副總經理賴櫻暖、嘉邑行善團理事長徐文志等人代表頒發助學金，此次共發出344萬2000元助學金，有184名大專生、189名高中職生、92名國中生及204名國小生，共669名學生受惠。

林曉妤說，特別感謝嘉義家扶陪伴她6年，接受很多認養人的幫助，也會寫信給認養人分享她生活、學習上的點滴，互動過程中感受到很溫暖，讓她想變成和認養人一樣溫暖、對社會有貢獻的人。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，感謝很多助學人一起推動助學希望工程，此次各界捐助10萬至30萬元不等，目前約有120名學生還未能申請到助學金，推估尚需40萬元助學金，期待更多人加入助學行列。