民眾領到裝有現金2000元的紅包都很開心。（莊哲權攝）

台東縣太麻里鄉公所今天起發放2000元振興禮金，許多民眾一早就來排隊，順利領到錢大家都很開心，但是部分活動中心人數眾多，遭質疑有群聚現象，也未保持安全距離，鄉長王重仁表示，室外允許300人，現場不超過300人，不算群聚。

今天早上9點不到，太麻里鄉各活動中心同步發放振興禮金，部分活動中心人潮聚集，且未保持安全距離，多人擠在桌旁填寫資料，林姓鄉民氣憤表示，來到現場都沒有保持安全距離，萬一感染怎麼辦，應該直接匯進戶頭就好了，不會群聚，也省得麻煩。

1位單親媽媽扶養3名子女，她說，防疫期間孩子都待在家裡吹冷氣，電費非常驚人，有這筆錢，剛好可以用來繳電費。李姓鄉民開心說，小孩子快開學了，花費比較多一點，有了這筆現金可以用在孩子身上，也減輕家長負擔，他們一家6口，換算就可以領到1萬2千元，不無小補。

鄉公所表示，設籍太麻里鄉的人口數為10900人，總經費2100萬元振興禮金發放區分2階段，28日在各村辦公室發放，8月30日至9月30日止在老人會館發放；鄉民可能以為發放時間只有1天，導致部分發放場所有人潮聚集的情況，已要求現場工作人員規畫防疫管制，並向鄉民宣導配合保持社交安全距離、戴口罩及消毒。