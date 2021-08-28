新埔義民廟祭典往年都是人山人海，今年因疫情影響，廟前廣場冷冷清清，參加人數創歷史新低。（羅浚濱攝）

新埔義民廟祭典今年因疫情影響，發通行證「認證不認人」出入，一般民眾都被擋在路口不得進入。（羅浚濱攝）

建廟233年的新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟，整個典祭活動將在29日迎回「黑令旗」後結束，今年祭祀大典受到疫情影響，不僅神豬只剩22頭創歷史新低，採用通行證管制出入，更讓廟前廣場冷冷清清，創祭典史上人數最少記錄。

往年農曆7月20日義民祭祭祀大典當天，廟前廣場都是人山人海，一賭以「少牢之禮」獻祭的神豬和神羊，因早年參賽神豬多，廟方規定只有前30等神豬才能送來廟前廣場獻祭，但台灣動意識抬頭，神豬數量已是年年減少。

義民廟總幹事魏北沂說，今年義民祭典輪回義民廟所在地的枋寮聯庄輪值，按以往經驗本庄輪值時的神豬最多，信眾參與祭典也會比其他庄踴躍，但受到疫情影響，很多信眾紛退養神豬用「米豬」替代，致參賽神豬僅有22頭。

魏北沂說，20多年來，不分黨派的政府官員多會參加義民廟祭典，廟方對維安防護很有經驗，因此提出戶外500人和室內100人的防疫計畫，讓蔡英文總統等政府官員能平安利參加27的祭典。

廟方發戶外500人通行證，主要是給廟方董事、輪值祭典區相關工作人員和媒體，一般信眾根本拿不到，在進廟的三個出入道路口設崗「認證不認人」，讓廣場最多只有500人。

由於天氣炎熱，祭典區工作人員在擺放好神神和神羊後大都先離去，不少民眾不知進廣場要通行證，有的要來拜義民爺，也有要來看神豬，都被「拒之門外」，被告知下午2點才來，不時可聞抱怨聲。

在蔡英文進廟參加祭典前後，廟前廣場冷冷清清，到了政府官員離去，約近中午才撤崗解封，但大多數民眾早就回家吹冷氣，只有少數人進入，趁神豬還未送回前欣賞，拍照留念。