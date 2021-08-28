22縣市五倍券振興優惠懶人包。(製圖/陳友齡)

嘉義市長黃敏惠日前宣布配合中央發放振興五倍券，市府加碼普發市民每人2000元現金，引發矚目。市府民政處長劉美鳳指出，市內的2個戶政事務所近2、3天的人口遷入量和上個月相比增加了1倍左右。

黃敏惠表示，每位市民普發2000元現金是為了振興在地經濟，初估約需5.4億元，經費來自長期以來嘉義市民共同努力開源節流，從以前市府負債40億元，撙節支出、還債，而有了2019年、2020年兩個年度的賸餘款，此次用這筆剩餘款來普發現金，絕不舉債，也不會債留子孫。

根據《TVBS》報導，嘉義市政府民政處長劉美鳳指出，近2、3天的遷入人口，大概有增加了1倍左右，不過，此現象是否和普發現金有關，後續將持續關注。另外，要設籍多久才能領到2千現金，劉說，它的基準日，內部都還在研議當中。

其實，不只嘉義要普發現金，金門縣也普發紓困金5000元，而澎湖縣普發縣民1000元振興消費禮金，其中金門縣首波紓困金5000元最快8月底就可以拿到。