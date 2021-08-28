【愛傳媒藺奕專欄】工作夥伴也需要我，得獨自返回台北的清晨，如果你好奇一個男人是如何脆弱、怎麽樣的崩潰，我來告訴你們吧！

清晨八點的新竹，擁擠的車流、炙熱且乾燥的街景，原本與台北無異，當我驅車從竹北準備開上閘道，Spotify跳出法文歌曲《Le portriat.》，再也壓抑不住的情緒，產生劇烈的嘔吐感，急忙打開ACC跟車系統，雙手緊握方向盤，一直在顫抖。

單獨一人的駕駛座，是一個男人最後躲避的防空洞，太多的情緒簡直像美軍在廣島投下原子彈，此刻，我終於不需要假裝堅強了，止不住的眼淚，我甚至狠狠瞪了上天一眼，人的眼睛為何沒有雨刷。

我嘗試把音量從40一路往上增加，以為這樣可以壓制悲傷，直到62最大聲了，才假想自己藏進一根燃燒大火的工業煙囪裡，轟隆隆、轟隆隆。

前方有龐大傲慢的國家機器，還有掌握利益、激進的動保側翼，我也會恐懼、也想退縮，他們可是台灣的塔利班啊，我是不是該把全身上下精良的武器裝備全部扔出來，把雙掌枕上後腦下跪，說我錯了，我投降吧，我多想像南寮地區無助的腳踏車出租業者、攤販、漁港工人，做一個平平凡凡的人，還有那麽多受害者家屬，現在他們把所有希望都放在我的肩上，上天為何要選我，哪裡有流星或彩虹，能不能把我過去所許的願望全部還給我？

就這樣一路哭著開到林口，想起丈母娘在養生村的老母親，新聞報導那天，親人故意把電視遙控器的電池拔掉，佯稱電視壞了，高齡九十多的老母親，還在傻傻地等待她的女兒，帶上只有她才知道剛剛好味道的家常菜。

事發之後，有竹科工程師每天到市長粉專問候林智堅市長，每一天早上，南寮腳踏車業者把仍在四處遊蕩的浪浪拍給我，我看到這塊土地上，人民辛勤放牧的羊仍被強奪、仍被無助的宰殺，而被獵首的羊頭和狗肉，在網軍耀武揚威的世界裡緊緊鏈接，我不斷用手肘抹去滿臉的鼻涕和眼淚，我看到亞細亞的孤兒，正在風中哭泣，我絕對不能退縮，我一定要更勇敢。

歌詞：

他在杯子底部攪拌

Il mélange au fond de sa tasse

蜂蜜

Du miel

他透過天窗看

Il regarde par le vasistas

天空

Le ciel

每次飛機經過

À chaque fois que passe un avion

他想也許是她

Il se dit que cest peut-être elle

誰經過他的房子

Qui passe au-dessus de sa maison

我們告訴他，她在天堂

On lui a dit quelle était au ciel

他還夢想著躺在木質地板上

Il rêve couché sur un parquet

躺在媽媽的懷抱裡

Dans les bras de sa mère

用粉筆畫著

Dessinée à la craie

秘密的每一個夜晚

Tous les soirs en secret

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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