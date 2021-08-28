晶圓代工龍頭台積電調漲代工價20%後，市場傳出，蘋果可能調漲9月中旬發表的iPhone 13價格，以彌補成本上升造成獲利損失，但業內人士認為，iPhone 13搭載的A15晶片先前已下單，且進入大規模量產階段，受台積電漲價影響可能性不大。

新一代iPhone亮相倒數，外傳蘋果將在9月7日寄出邀請函，並於9月14日舉行iPhone 13系列發表會。據了解，為反映零組件成本上漲，新系列iPhone也將跟進漲價，可望創下蘋果手機史上最貴紀錄。

外界預測，iPhone 13系列將推出四款機型，包括iPhone 13、mini、Pro與Pro Max，由於晶片生產成本、原物料和工資成本上漲，iPhone 13高階款漲幅可能約3％～5％。

外媒指出，iPhone 13 Pro價格定在1049美元、Pro Max定在1149美元起，最高階機款 iPhone 13 Pro Max 要價可能高達2300美元（約台幣6.4 萬元），將成為史上最貴 iPhone；基本款iPhone 13價格將為799美元起，（約台幣 2.2萬元）。

事實上，iPhone 13與mini價格受消費者需求影響，蘋果可能記取去年買氣低迷教訓，而決定不漲價或漲幅有限。iPhone 12與mini先前定價分別為799與699美元。

iPhone採用的A系列處理器均由台積電代工，市場擔憂，台積電漲價可能使 iPhone 13跟進調價，但業內人士指出，iPhone 13 搭載的 A15處理器早已下單且進入大規模量產階段，不太能受台積電漲價而影響。