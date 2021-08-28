移民署28日宣布破獲護照詐騙案，年僅23歲的李姓主嫌數年內共計詐騙取得380本中華民國護照，堪稱是近年來最大宗的護照詐騙案。

移民署國境事務大隊表示，由於近2年來屢次接獲英、美等國移民執法機關情資，指出在歐、亞各國機場陸續查獲大陸人士持用變造中華民國護照企圖偷渡闖關，於是國境事務大隊與新北市刑大合作組成專案小組布線偵辦，並在8月25日將李姓主嫌拘捕到案，經檢察官複訊後已聲押獲準。

據了解，李嫌自2018年起，在社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「幫忙攜帶黃金前往日本賺差價」，或是「韓國幫人攜帶古董返臺賺傭金」等不實訊息，吸引缺錢民眾上鉤，接著再以代辦出國機票名義要求民眾交出護照，許多被害人依約到了機場空等被放鴿子後，才驚覺自己受騙上當。

此外，也有部分被害人搭機出境後，護照遭竊或是「被遺失」，只能求助外館申請「入國證明書」返臺；甚至還有人完成交辦事項後，卻沒領到酬金憤而報案，由於受害者眾多，且李嫌年紀輕輕卻儼然成為詐騙大咖，檢警將進一步追查其他共犯及幕後上游集團。

由於持中華民國護照可享有111個國家的免簽證待遇，早已成為人蛇集團眼中的「高檔貨」，並長期蒐購變造後高價賣給非法偷渡者使用，雖然過去也曾查獲護照詐騙竊盜，但數量卻遠不及本案；移民署呼籲國人，切勿因一時貪圖小利、鋌而走險而誤觸法令。