母親因難產過世，今天是59年忌日，台東賣菜愛心阿嬤陳樹菊再捐出1500 萬元成立「生產暨急難慰助基金」感念母親，幫助台東弱勢婦幼和家庭。

72歲的樹菊嬤今天再度捐出新光人壽安佳增值終身還本壽險保單總值1500萬元紀念母親，指定台東縣政府為受益人，由縣長饒慶鈴代表接受捐贈。這也是樹菊嬤59年來的心願，這筆錢將由台東縣政府成立基金幫助台東弱勢家庭孕婦、嬰幼兒與孩童。

「59年的心願終於完成了」陳樹菊哽咽地說，媽媽59年前因為難產，又沒有醫藥費，和胎中的妹妹一起往生。因此她從小就發願要幫助窮困人家，「我不能倒，倒了這心願就無法完成，終於如願了」。

樹菊嬤說「生命最好的方式就是完成我想完成的事」，由於感念母親陳籃阿笋生育之恩，也感嘆母親因遭遇生產事故而與腹中胎兒一同喪命，為使台東縣弱勢家庭孕婦，免因經濟因素錯失產前必要性檢查，以及保障生產過程順利，她發願以母親之名，推動成立生產暨急難慰助基金計畫。

捐贈過程中，台東縣政府安排一個彩蛋，播放國際知名導演李安預錄現「聲」。李安說，與陳樹菊素昧平生，但從許多媒體露出知道她的善舉，感謝她帶給世界一個正能量，也祝福「生產暨急難慰助基金」能夠順利，並降低懷孕過程的風險，給予更多孕婦支持與安全。

樹菊嬤說，李安大導演是她這10幾年來要感謝的大恩人，雖然未曾謀面，但因李安的推薦，她才有機會獲選時代雜誌百大人物，「讓一個在菜市場賣菜的人能飛到美國領獎」。

完成捐贈後，樹菊嬤哽咽地說，台東人對她很好，每天到菜市場向她買菜，「3元、5元，100元、200元，1000元、2000元」，她捐的錢都是台東人買菜累積起來的，「不是我自己賺的，是台東給我的，我幫你們存起來，現在回饋給台東人」。

「肚子能吃飽就好了」她說，「兩手空空來，兩手空空回去」，這些錢和房子帶不走，希望能為台東人做點小事，「就像當年如果有人伸手幫助我媽媽，我們6個兄弟姊妹就不會那麼小就沒媽媽」，所以我要完成這次捐贈的心願。

樹菊嬤說，現在1個月的生活費約2000多元，國民年金就夠用了，能幫助別人很開心，有時候睡覺都會笑，剛開始她以為自己「秀逗」，後來才知道因為做了好事，內心發出歡喜才因此微笑。

今天捐贈會場特別布置一個菜攤，安排樹菊嬤穿上圍裙再次體驗賣菜。她也流利的叫賣「這是竹筍，吃了會順順利利（台語）」、「這是蔥，小朋友吃了會聰明，考大學也要吃蔥」、「這是薑，能避邪，因此農曆7月拜拜要用薑」。

59年前當時13歲的陳樹菊國小剛畢業，原想繼續升學，未料母親難產繳不出醫院保證金延誤救治，只好放棄升學，接下母親留下賴以維持家計的菜攤。

為照顧家庭和弟妹，陳樹菊始終未婚，民國82年父親和二弟相繼去世，她深感世事無常，當時捐出100萬元給佛光學院，開啟捐款義行。並獲得時代雜誌百大人物，以及亞洲富比世（Forbes Asia）亞太地區傑出善心人士、菲律賓麥格塞塞獎。

從清晨3時張羅賣菜，直到晚上8時才從菜市場回家休息，樹菊嬤在107年因身體不堪負荷病痛，在各方關切下退休。當年的國慶日參加台東縣政府升旗典禮，她捐出2張當時總價1600萬元的保單，委託台東馬偕、台東基督教醫院成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」，希望拋磚引玉助偏鄉醫療。

饒慶鈴表示，樹菊嬤今天捐出的這筆基金，將規劃「產前暨生產醫療補助」、「急難慰助」、「關懷助學」等服務項目，期待建構從預防、關懷、慰助、助養等多元面向的方案措施，一同守護台東縣內懷孕的媽媽及孩子。

今天活動過程溫馨感人，陳樹菊拋磗引玉捐贈保單外，現場還捐出4件百大影響人物圍裙並附贈親筆簽名「不平凡的慷慨」一書提供縣府後續義賣，義賣所得將一併捐入生產暨急難慰助基金。（編輯：黃世雅）1100828