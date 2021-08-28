打高端後死亡第6例 新莊40歲女接種4天 昏倒送醫不治 15:142021/08/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局表示，新莊區通報40歲女性，身患多重慢性病，8月23日接種高端疫苗，8月23日到24日出現聲音沙啞及嚴重疲倦，8月27日上午騎車外出時昏倒，經通報119送醫搶救不治死亡。（示意圖，台中榮總提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，28日再添1人，新北市通報累積統計共137例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，新莊區通報40歲女性，身患多重慢性病，8月23日接種高端疫苗，8月23日到24日出現聲音沙啞及嚴重疲倦，8月27日上午騎車外出時昏倒，經通報119送醫搶救不治死亡。 第5死 46歲胰臟癌男 打高端2天後不治 幼兒園女師翻車失2子 9歲兒截肢原因曝光：只剩「皮黏著」 #通報 #40歲 #新北市 #高端疫苗 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端「爽約率」居高不下 台中連續2天16％放鴿子 11:052021/08/28 生活 反中踢鐵板 髮夾彎救民調 04:102021/08/28 時論廣場 大陸疫苗 累計接種逾20億劑次 04:102021/08/28 焦點新聞 新聞透視》放下政治成見 樂見小英站上歷史高度 04:102021/08/28 焦點要聞 19歲大學生成疫苗孤兒 網嘆高端、BNT都沒得打 10:142021/08/28 生活 喪夫獨養3子 車禍2死1截肢 04:102021/08/28 社會新聞 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 09:192021/08/28 生活 新北甲類營業場所 14家安檢不合格 04:102021/08/28 地方新聞 BBC女主播打AZ腦出血亡 重症醫：出現7症狀要注意 07:562021/08/28 生活 不堪同居前妻辱罵 內蒙古男掐死前妻置冰櫃 藏身工地鷹架被捕 13:382021/08/28 兩岸 三重男打完高端疫苗後猝死 將擇期解剖釐清死因 11:132021/08/28 社會 生活熱門新聞 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 - 生活 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 - 生活 打高端後死亡第6例 新莊40歲女接種4天 昏倒送醫不治 - 生活 12至17歲將開打BNT 指揮中心曝恐有4症狀 - 生活 BBC女主播打AZ腦出血亡 重症醫：出現7症狀要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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