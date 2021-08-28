新北市接種疫苗死亡案例，28日再添1人，新北市通報累積統計共137例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報40歲女性，身患多重慢性病，8月23日接種高端疫苗，8月23日到24日出現聲音沙啞及嚴重疲倦，8月27日上午騎車外出時昏倒，經通報119送醫搶救不治死亡。