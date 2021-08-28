COVID-19公費疫苗預約平台今日下午2點開放BNT疫苗意願登記，引發民眾搶勾選，關貿網路今日表示，預約平台第1分鐘就湧入37.6萬人，民眾反映相當熱烈。
關貿網路表示，1分鐘內就約10多萬人已經完成意願登記，且峰值也逐漸下降。關貿也表示，下午預約平台「卡卡」的原因也是因為瞬間流量過高的關係，但是等峰值穩定後，平台就會流暢。
關貿網路表示，開放30分鐘即有104萬人進行意願登記修改，其中有97萬完成BNT的意願登記。自今天開放意願登記後30分鐘內，每分鐘均有3到5萬人完成登記，最高更達每分鐘11萬人完成登記。
關貿網路強調，預約平台因其間雖因瞬間峰量太高，會讓少數民眾有等待現象，但不影響意願登記作業之完成。
而這兩日除了開放BNT疫苗意願之外，明（29）日10時開放第7期接種AZ疫苗預約，關貿網路也嚴陣以待，並且由董事長張陸生親自坐鎮。
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