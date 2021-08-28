台南市安南區曾為台江內海，城鎮蓋在低窪地上，過去雨季經常淹水，安中路與同安路口過去逢雨必淹，經過賴清德、黃偉哲兩任台南市長治水，大幅改善，今年未再淹水，黃偉哲盼「安中河」成歷史名詞。

安南區過去逢雨就成水鄉澤國，曾有人颱風時在馬路上表演跳水，安中路與同安路口屬台江內海的平原地形，先天排水坡度不良，每逢颱風暴潮期間，淹水更加嚴重，被戲稱為「安中河」，附近居民都備有防水閘門自救。

台南市在賴清德在任時，開始在當地施工防洪，淹水後的退水速度加快，黃偉哲接任後持續改善排水，同安路排水箱涵7月完工，今年雨季相同降雨等級，淹水範圍與深度都大幅下降，退水時間再大幅縮減，黃偉哲表示，希望「安中河」成為歷史名詞。

台南市水利局表示，安中河治理方式分短、中、長期，短期方案避免外水倒灌，並在附近利用既有綠地新建地下抽水井，設置抽水機。中期方案將海佃路箱涵銜接鹽水溪排水出口，設置應急抽水站協助抽排。

長期方案辦理同安路D幹線雨水下水道工程，改善同安路排水箱涵瓶頸。這項工程7月完工後，在今年西南氣流豪雨期間發揮功效，未再發生淹水狀況。

黃偉哲表示，安南區是淹水熱區，台南市水利局的保護措施已達標準臨界點，但仍期待再多做周延性、擴張性規畫，提高保護標準，給居民更高的安全保障。