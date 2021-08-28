網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前通過日月光集團筆試，進入產業進行作業員培訓，未料僅待一周就離職，據悉是培訓未過關，無法成為正式員工。不過近來PO文中，頻頻提到了一名叫「宜軒」的神秘女子，甚至毫無保留傾吐對她的愛意，網友也起底宜軒的真實身分，立刻掀起熱議。

鄧佳華近來每天PO文都會透露對宜軒的愛意，他表示從日月光離職後就一蹶不振，但腦海中卻都是宜軒的笑容，坦言要是早點見到對方，一切命運就會不一樣，或許就能成為為了所愛女生打拚努力的鄧佳華，更強調為了不讓宜軒看不起，即便找工作碰壁多次仍不放棄，深怕越沮喪越沒本錢追求到宜軒，到時絕對會恨自己一輩子，更揚言：「還要親口對宜軒說我愛妳，不是嗎」。

早在2020年8月開始，鄧佳華就在臉書曬出宜軒的生活照，也不間斷傾吐對她的愛意：「鄧佳華只愛李宜軒，永遠永遠的愛著妳」，有眼尖網友就發現，幼保系出身的宜軒，是親子台的香草姐姐，外型甜美加上擁有一雙大眼睛的她，不僅曾登上PTT表特版，臉書還有將近萬人追蹤，也難怪鄧佳華的心都懸在女方身上。

不過因為鄧佳華頻頻提及宜軒，讓宜軒近來備受關注，更為此特別發文呼籲媒體：「能把宜軒的消息撤掉嗎？這樣會造成雙方的困擾，我一開始就沒打算公布宜軒是誰」，對此，網友也紛紛留言痛批：「曬別人照片的是你，說不要去騷擾別人也是你」、「不要害一個女人一生，你要慘自己慘」、「你自己沒說宜軒誰知道宜軒是誰？自己每天在那裡嘴砲」。