南投縣政府民政處長吳燕玲（左）代表縣長林明溱出席頒獎，並向得獎者恭喜。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府民政處長吳燕玲表示，縣長林明溱期盼藉由吉祥物選拔拉近與年輕人的距離，也將在受天宮附近擴大建設，為受天宮吸引更多遊客，帶動地方繁榮。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

得獎作品未來將運用於受天宮官方LINE貼圖、相關文化創意紀念品，也要串聯地方產業推動地方發展。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

2021松柏嶺受天宮吉祥物設計行銷大賽28日於受天宮前廣場舉辦頒獎典禮，比賽超過250組設計團隊參賽，來自不同年齡層，包括設計公司、個人工作室，還有很多學生展現才華，得獎作品未來將運用於受天宮官方LINE貼圖、相關文化創意紀念品，也要串聯地方產業推動地方發展。

南投縣政府民政處長吳燕玲表示，縣長林明溱因有要公無法親自向得獎者恭喜，由她代表出席受天宮吉祥物設計競賽頒獎典禮，受天宮將宗教文化發光大，深入年輕人的世界，讓宗教文化得以傳承，不僅將受天宮帶入網路世界，舉辦宗教文化活動，以直播的方式即時讓民眾觀看參與。

吳燕玲說，松柏嶺受天宮吉祥物設計競賽，經過長時間的評選，初賽就有250組設計團隊參賽，有來自全國各地，各式各樣的年齡、團體報名參賽，各組創意巧思、設計別具想像力，許多商家也紛紛響應贊助出錢出力，林明溱期盼藉由吉祥物選拔拉近與年輕人的距離，也將在受天宮附近擴大建設，為受天宮吸引更多遊客，帶動地方繁榮。

受天宮主委陳登岳表示，競賽總獎金高達28萬元，希望透過高額獎金網羅各界設計菁英的優秀作品，展現宮廟對台灣設計產業的重視，並從中培養新一代對受天宮與台灣民間信仰的情感與關心，鼓勵年輕學子投入地方創生，延續宮廟的與地方文化連結。

該活動吸引許多在地名企業的贊助，如「微熱山丘、茶二指故事館、TEATOP 台灣第一味、慕尼黑巧克力、茶米香民宿餐廳」等，盼藉比賽串聯地方產業推動地方發展。

受天宮強調，未來也會將優秀的得獎作品運用於受天宮的官方LINE貼圖、與受天宮相關文化創意紀念品，讓前來受天宮參拜的善男信女不只祈福、品茗、賞景，還能選購更多可愛的受天宮紀念品。

2021松柏嶺受天宮吉祥物設計行銷大賽獲獎者名單：

首獎 蔡智倫／蔡維隆／黃玉蓮

銀獎 彭愛淳

銅獎 王毓佩

受天宮獎 劉幸婷

獎學金獎 劉家宏

獎學金獎 陳竺萱

獎學金獎 劉經文／王慈琳

獎學金獎 林孟育

獎學金獎 洪立翰

優選 劉耀仁

優選 周珮蓉

優選 蘇裕雄

優選 蒲思元

優選／人氣獎一朱建安

優選 郭永銘

優選 劉婉蓁／蘇姿伊／林軒安

優選 曾唯閔

優選 邵茵／邵薇

優選／人氣獎三陳崧豪／郭穎儒／柯宜蓁

優選 趙芷藝

優選 丁逸

優選 陳慶洲／李汶宣

優選 莊淑雯／黃朝聰

優選 高加融／溫時萱

人氣獎一／優選朱建安

人氣獎二 王奕婷

人氣獎三／優選陳崧豪／郭穎儒／柯宜蓁