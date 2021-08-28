連2天零確診 萊爾富特大杯咖啡限期1天第2件0元 15:202021/08/28 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連2天零確診 萊爾富特大杯咖啡限期1天第2件0元。(圖/郭家崴傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊爾富歡慶今天（28日）本土疫情再＋0，推出限時1天咖啡優惠，29日零時起至23:59分購買Hi Café特大杯冰美式60元、特大杯冰拿鐵咖啡70元，享同品項第2件0元。 此外，即日起至9月2日，於Hi-Life VIP APP整買零取，中杯精品美式咖啡（不限冷/熱，售價70元），享單杯只要20元優惠，每人限購5杯，於購買日起14天內兌換完畢，全台限量8萬杯，售完為止。 原住民豐年祭 林右昌歡慶基隆連續17天＋0 澎湖秋節加班機 30日開放訂位 #萊爾富 #第2 #0元 #購買 #Hi 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南開學防疫嚴 1人匡列全校停課1天 04:102021/08/28 地方新聞 BNT來了 今日開放意願登記 04:102021/08/28 財經要聞 振興加碼看這裡！3縣市發現金 這地多發「一券」可領8千月底拿得到 10:092021/08/28 政治 第5死 46歲胰臟癌男 打高端2天後不治 04:102021/08/28 焦點要聞 開學備戰倒數 林姿妙試用隔板 04:102021/08/28 地方新聞 大陸疫苗 累計接種逾20億劑次 04:102021/08/28 焦點新聞 9月1日起禁餵廚餘 豬農批不可能的任務 04:102021/08/28 地方新聞 水保局推出農萊市集 農村小童攜手OPEN將來找「茶」 12:372021/08/28 寶島 巿況回穩 全年供給少於去年 04:102021/08/28 財經焦點 BMW錦標賽》德尚博單日雙鷹8鳥60桿 超越拉姆躍居領先 10:432021/08/28 體育 新北住宿型長照機構 8月31日開放探視 04:102021/08/28 地方新聞 生活熱門新聞 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 - 生活 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 - 生活 打高端後死亡第6例 新莊40歲女接種4天 昏倒送醫不治 - 生活 12至17歲將開打BNT 指揮中心曝恐有4症狀 - 生活 BBC女主播打AZ腦出血亡 重症醫：出現7症狀要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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