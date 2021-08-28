萊爾富歡慶今天（28日）本土疫情再＋0，推出限時1天咖啡優惠，29日零時起至23:59分購買Hi Café特大杯冰美式60元、特大杯冰拿鐵咖啡70元，享同品項第2件0元。

此外，即日起至9月2日，於Hi-Life VIP APP整買零取，中杯精品美式咖啡（不限冷/熱，售價70元），享單杯只要20元優惠，每人限購5杯，於購買日起14天內兌換完畢，全台限量8萬杯，售完為止。