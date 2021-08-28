雖然說工欲善其事，必先利其器，但準備好料理的工具以後，當然也少不了懂得怎麼去料理食材，不過今年因著疫情爆發的關係，讓不少新手都開始踏上了料理之路，不過對於食材或料理沒有基本的認識，不妨可以參考APP或網絡上的食譜，而且現在如「一鍋到底」、「快速上菜」等關鍵字的料理，更是越來越流行，此次將介紹兩大料理APP，以及來自日本、可根據個人「疲累狀況」而參考的料理懶人包，讓每位料理新手都能夠學會烹調出越來越豐盛的料理。

主打收納了超過500萬道家常料理的《Cookpad》，從一開始因著《月薪嬌妻》女主角參考該網站而一炮而紅，而現在更有了台灣專屬的網站及APP版本，方便使用者能帶著手機或平板進到廚房，就能照著APP中的食譜進行料理，而且更能讓使用者分享自己的食譜及料理成果，更能與其他使用者以訊息溝通，讓大家互相交流參考，而現在在APP的熱門搜尋中，「一鍋到底」的食譜更是榜上有名，也正正是大家疫情下、或料理新手可以簡單完成的料理食譜，可是就算僅有一個快煮鍋也能輕鬆出菜的好幫手。

Cookpad（翻攝APP畫面）

相信本來愛料理的民眾，常找不到料理靈感時都會去搜尋食譜，而《愛料理》正是台灣最大的食譜社群平台，不僅可找到不同的食譜，更有生活食尚等新聞、市集採買料理相關用具等功能，還會因應時節、節慶而在首頁即能輕鬆找到相關食譜，像現在臨近中秋節，就會有團圓月餅、中秋烤肉等關鍵字，使用者還能把想要做的料理食譜食材，直接加進去採買清單，可是相當實用的功能。

如果覺得每天下班後想到還要煮飯太辛苦的話，那就不妨參考日本的《力尽きたときのための簡単レシピ》網站，讓自己可以根據每天剩餘的體力，去參考看看不同的食譜，像只有5%的體力時，就有如只要加兩種調味料即能完成的照燒雞腿，利用即食醬汁粉包簡單製作的義大利麵等，而當體力有60%時，就能「升級」做更複雜的料理，像利用微波爐製作的肉末拌飯、一鍋到底的白菜維也納牛奶湯等，每道料理食譜都配有簡單圖示，就算不會日文也能利用Google的翻譯網站功能，可是料理懶人的必需拜訪的網站。

Cookpad（翻攝APP畫面）

愛料理（翻攝APP畫面）

愛料理（翻攝APP畫面）

力尽きたときのための簡単レシピ，當你筋疲力盡時的簡單食譜。（翻攝https://saruwakakun.com/life/recipe）