花蓮一名林姓軍人，去年10月與女友小美（化名）分手，但隔月就到小美住處求復合，結果開門看到小美與另一名男性友人共處一室，一時氣憤不平，對小美性侵得逞，花蓮地院審理時，念及2人事後和解，且和好如初，最終對林男判刑1年10月，緩刑4年，並向公庫支付6萬元與提供120小時的義務勞務。

據悉，林男去年10月與小美分手，但同年11月23日上午就到小美的住處，試圖欲挽回感情，沒想到一開門就看到小美與一名男子共處一室，以為男子是小美的新歡，一時失去理智就對小美性侵得逞，小美不甘被硬上，氣得報案提告。

林男在花蓮地院審理時坦承犯行，法官認為，林男僅為挽回小美感情，失去理智就其性侵，惟念其無前科，事後坦承犯案，也與小美和解獲得原諒，進而復合，希望法官能審酌減刑。

法官審理後，依強制性交罪判林男有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間實施保護管束，應向公庫支付6萬元外，同時也須提供120小時義務勞務與接受4小時之法治教育。

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