北市餐飲內用可自己夾取 新北市不跟進 15:292021/08/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市餐飲內用可自己夾取 新北市不跟進。(示意圖／鄭任南攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市昨宣布放寬餐廳內用條件限制，火鍋、燒烤不強制專人操作，對此，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，餐廳內用脫口罩的行為，尤其飲食部分容易造成飛沫傳染，所以新北市對餐廳內用最嚴格標準來檢視，目前還是採取梅花座、隔板，由專人來做服務，沒有要放寬，但如果疫情能夠更穩定，市府會持續觀察，未來不排除隨時開放。 走私貓下單人遭押 養殖場查獲犬隻 板橋健身房無預警倒閉 受害者上百人恐求償無門 #餐廳內用 #北市 #新北市 #放寬 #專人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市「愛心餐食補給站」疫情間使用率大減 議員批政策效益低 14:402021/08/28 生活 開學線上實體同步 柯文哲：E化教育要時刻精進 12:022021/08/28 生活 防堵非洲豬瘟病毒入侵 新北發放消毒水給130家豬農 09:592021/08/28 生活 北市開放共鍋共食 但須公筷母匙 04:102021/08/28 焦點要聞 艇學生圓夢 余鑑紘獲北市優良教師 04:102021/08/28 地方新聞 線上線下整合 看屋模式再進化 04:102021/08/28 財經焦點 不敵疫情中和2家游泳池結束營業 消保官要業者延長退費期限 10:172021/08/28 生活 板橋大遠百1員工確診 28日停業消毒一天 12:192021/08/28 生活 各界慰留 福容台北一館不關了 04:102021/08/28 財經要聞 綠營批公投淪為主席鬥爭工具 江啟臣反酸：只能轉移焦點 11:232021/08/28 政治 防堵非洲豬瘟 新北收運業者須將廚餘送至環保局指定地點 13:182021/08/28 生活 生活熱門新聞 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 - 生活 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 - 生活 打高端後死亡第6例 新莊40歲女接種4天 昏倒送醫不治 - 生活 12至17歲將開打BNT 指揮中心曝恐有4症狀 - 生活 BBC女主播打AZ腦出血亡 重症醫：出現7症狀要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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