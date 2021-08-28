北市昨宣布放寬餐廳內用條件限制，火鍋、燒烤不強制專人操作，對此，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，餐廳內用脫口罩的行為，尤其飲食部分容易造成飛沫傳染，所以新北市對餐廳內用最嚴格標準來檢視，目前還是採取梅花座、隔板，由專人來做服務，沒有要放寬，但如果疫情能夠更穩定，市府會持續觀察，未來不排除隨時開放。