桃園市長鄭文燦2屆任期屆滿，誰是接班人仍未明朗，鄭文燦28日接受媒體人陳雅琳電視專訪時表示，自己沒有口袋人選，最強的就是最好的人選，至於衛福部長陳時中，鄭說現在不要為難他，「讓他好好把指揮官做好！」

鄭文燦談桃園市長接班人要件，一定要接地氣、有包容心、有遠見和執行力，最重要是能通過市民的考驗，他說民主政治的道理，就是沒有指定人選、沒有口袋人選，自己當然希望下一屆市長是民進黨籍，但每一個要起跑的人，都要有五五波的決心，要有贏的意志，也不能有任何的鬆懈才會贏。

面對陳雅琳點名前立委彭紹瑾、黃適卓、鄭寶清和立委黃世杰、鄭運鵬等人，鄭文燦說民進黨還沒有進入初選程序，自己立場不方便評論，也沒有口袋人選，「市民可以接受的人選就是最好的人選！」

鄭文燦也提到，新竹市長林智堅在新竹市做得很好，2人是非常要好的夥伴，但林並沒有表達要來桃園參選的想法，還反問陳：「你看他有公開表達過嗎？」強調是媒體討論。至於市長參選人是否一定要桃園人？鄭文燦說，黨內還沒進入評估階段，這只是紙上討論。

外傳陳時中準備在「蘇下燦上」時代理桃園市長，鄭文燦說，陳時中現在唯一的工作就是把指揮官做好、不要分心，不諱言這一波1.5萬人感染的疫情，能夠收斂甚至快要清零是很不容易，加上疫苗覆蓋率已超過4成，還要再爭取更多疫苗，讓覆蓋率提高，陳時中身為衛福部長、中央流行疫情中心指揮官，「我是認為這個時間點不要去為難他，讓他好好把指揮官做好！」

鄭文燦強調，台灣人面對困難跟災難，恐慌跟指責不是最好的方法，最好的方法是冷靜、團結，找出最正確的方案。