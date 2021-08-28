雄中畢業校友發起「擁抱知識 擁抱希望」贈書活動，巡迴南台灣各地提供家扶孩子升學所需參考書，今（28）日最後一站抵達母校雄中。（高市教育局提供）

雄中畢業校友發起「擁抱知識 擁抱希望」贈書活動，巡迴南台灣各地提供家扶孩子升學所需參考書，今（28）日最後一站抵達母校雄中。（高市教育局提供）

高雄中學明年將滿百年校慶，雄中畢業校友發起「擁抱知識 擁抱希望」贈書活動，巡迴南台灣各地提供家扶孩子升學所需參考書，今（28）日最後一站抵達母校雄中，舉辦南高雄家扶、北高雄家扶的聯合贈書會，盼雄中百年校慶串起愛與感恩的連結，有不少孩子也到場表達謝意。

這場源於5年多前，雄中75級畢業30年的「大叔」相聚，不忘發揮社會責任，跟高雄家扶中心合作，發起光明燈計畫，照亮家扶兒「擁抱知識‧擁抱希望」贈書專案，助貧困生學習，一年寒暑假兩次，至今已幫助上千位孩子，並且帶動全省雄中校友加入贈書做公益，鼓勵孩子向上學習，甚至考上不少知名大學。

雄中75級校友陳西坤表示，當初幾位同學想要幫助貧困孩子，因為不少課業相關專業書籍非常昂貴，對貧困孩子們來說根本無力購買；沒想到全部校友加入，更影響全省各地雄中校友共襄盛舉，以南台灣來說，贈書邁入今年，幫助超過千位以上的孩子。

雄中75級同學會今年特別以「愛一直都在」為主題，設計一款溫馨可愛的鴨鴨家族感謝卡明信片及信封，由陳西坤贊助印製感謝明信片4萬張。他說，這些優秀的孩子們，有感於長期接受贈書，因此利用感謝明信片，特別書寫感謝認養捐助的雄中校友。

今年雄中應屆畢業生黃同學，從小父母離異，由母親拉拔長大，國中就立志想當社工，盼幫助像自己一樣遭遇的孩子。他直說，許多專業的社工書籍很昂貴，感謝家扶中心的贈書活動，每學年能有2400元購買自己開出的書單，今年如願以償考上自己台大社工系。

今年考上台大化學系雄中江同學也說，自己根本沒有能力購買許多課業以外的書籍，感謝贈書活動，讓他三年高中累積豐富的閱讀知識和能力，今年考上大學，雖然要離家就讀但是已經對未來充滿信心，所以要感謝更多幫助自己的人。

南高家扶主委盧國冠也是雄中63級大學長，他感謝75級學弟們，每學期贊助南北高雄家扶平均150位學生的客製化參考書，每人約2400元的費用。這期間另外有舉辦50萬元長腿叔叔獎學金的頒發，一路下來已募集花費大約300萬元了，「非正規公益組織的同學會能做到這樣，絕對全國首見」。

慶祝雄中百年校慶南台灣家扶巡迴贈書會，分別由雄中71級，台南在成大校友會群，雄中81級，雄中75級負責。共計在屏東家扶55位學生，南台南家扶50位學生，北台南家45位學生，台東家扶50位學生，北高雄家扶65位學生，南高雄家扶70位學生，6地家扶共計335位，每人選書額度可以在售價2400元上下。