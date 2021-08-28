9月1日將實體開學，新北市長侯友宜今主持防疫說明會表示，已要求學校要做好全面清消，預計29日前完成406所學校消毒，目前環保局結合學校進行校園周邊環境及校內開放空間消毒，已完成352所消毒，希望能在開學前做到位。

侯友宜說，開學落實防疫，新生要有專人引導，分批安心入班，生病不到校，班班可視訊，宿舍低度活動、進出嚴格管制，希望能讓孩子安心學習，開學後也會去做抽查，讓孩子可以安心就學。

新北市教育局表示，為因應疫情，新北市已部署線上教學各項準備工作，目前已建置完成每班皆有無線網路、教師平板及桌上型電腦，之後將再增購7000個視訊鏡頭、4935個平板立架，讓未來班班可視訊，老師運用於實體教材或線上課程，搭配新北市親師生平台「停課不停學」專區，各式線上教學工具的懶人包、教學影片及教科書商線上資源等，設計不同型態的線上教學模式，照顧每一個孩子的學習需求。