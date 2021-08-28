45歲「小燕子」趙薇前(26日)晚間傳出作品遭全面下架、除名，甚至連微博超話也被刪除，引發外界聯想近來藝人頻因私德品行出事被列為「劣跡藝人」，但至今趙薇遭封殺的主因仍不明朗。而趙薇2008年與黃有龍結婚，黃有龍先前與前妻所生的兒子黃益成為趙薇的繼子，去年黃益傳出在英國有正妹女友，近日則被發現女方刪除了合影，不知是否分手。

趙薇與黃有龍育有一女「小四月」，近年媒體才揭露黃有龍與前妻育有一子黃益（黃小寶），之前黃益會在微博發文，分享和同父異母小四月的合影，曬兄妹情深日常，而趙薇也在節目上表示，很心疼兒子，會盡全力做好母親角色，讓黃益能感受家庭的溫暖，可謂最暖繼母。

趙薇繼子黃益曾曬和妹妹小四月合影（右圖），也曾同框女友丁丁。（圖／翻攝自_丁寶、新新新小寶微博）

去年港媒報導，20歲出頭的黃益近年在英國念書，並在當地有了新戀情，與一位外貌出眾、身材姣好的女孩「丁丁」公開交往，女方曬出兩人約會照片，甜蜜寫下：「小王子的玫瑰花」，而照片中丁丁手上還有一枚藍寶石鑽戒，不知是否為黃益所送，女方推估大黃益1歲，臉蛋甜美、身材姣好，當時戀情曝光粉絲都送上祝福。

丁丁臉蛋甜美、身材姣好。（圖／翻攝自_丁寶微博）

據《香港01》報導，丁丁最近低調刪除去年和黃益約會的照片，引來外界質疑可能情變，但也有網友說丁丁熱戀時為了暱稱「黃小寶」的黃益將微博名稱改為「丁寶」，而丁丁目前的微博名稱仍然是丁寶，推測兩人可能還是在交往，只是為避免外界矚目才刪照片，真相恐怕只有兩人才明白。