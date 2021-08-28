日本厚生勞動省28日證實，該國出現2名30多歲的男子在接種莫德納疫苗後死亡的意外。初步調查發現，這兩人都打到遭汙染的莫德納疫苗，而該批疫苗因發現有汙染物後現已暫停注射。不過，兩人死因是否與疫苗有關，仍有待進一步調查釐清。

日本衛生官員在新聞稿中表示，這2人年約30多歲，其於8月接種第二劑莫德納疫苗，卻於注射後數日死亡。日本近日發現西班牙製造的3批莫德納疫苗，出現疑似金屬顆粒的汙染物，而兩人施打的疫苗恰好為這3批疫苗之中的兩劑。兩者是否存在關聯性，目前正調查之中。

在代理商武田製藥發現部分疫苗裝瓶之中，發現汙染物的1個多星期後，日本已於26日正式暫停向全日本863個疫苗接種中心，運送總數達163萬劑的莫德納疫苗。不過，日本政府與莫德納公司強調，疫苗很安全，沒有任何問題，暫停施打只是一種預防性措施。

厚生勞動省強調，估計已有17.6萬劑莫德納疫苗已施打。不過，由於新冠疫苗為肌肉注射，不容易產生血管阻塞問題，對健康損害也不大。考量到施打疫苗的好處遠大於壞處，還是呼籲民眾接種疫苗。但為了挽回民眾信心，已將這3個批次的批號公布，並強調會盡速查明真相以免被拒發生。

日本媒體則報導，這三個批次批號分別為3004667、3004734、3004956；其中，3004667在開封前就發現有異物，故未施打。至於其他兩個批號則在7月下旬配送至863個接種點。