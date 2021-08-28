台電表示，去年疫情衝擊國內外離岸風電工程，排除困難後，離岸一期風力發電工程共21部風機在27日全數完成初始併聯，後續將持續進行試運轉及調校，完成測試後將加入供電行列，未來有望提供近9萬家戶1年用電。

台電表示，去年疫情爆發，國內外離岸風電工程都受到影響，台電施工團隊仍排除困難，在不利施工的冬季，出動大型支援船配合特殊動態補償舷梯，今年順利完成海纜埋設、風機吊裝，到昨天完成全部風機併聯，成為彰化外海離岸風場率先併網的指標性工程。

台電說明，離岸一期風電工程開發地點位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，面積約836公頃，相當於32 座大安森林公園，是能源局離岸風場示範案之一，共設置21部風機總裝置容量為109.2MW，1年平均可發出約3.6億度電，可供給近9萬家戶1年用電。

台電表示，離岸風電工程需配合海象，海上可施工時間約為4月至9月。去年受到疫情影響，導致工作船抵台時間延遲，有利施工的時間也相對縮短。

不過，台電表示，在東北季風影響期間，台電為克服登塔作業因浪高限制無法進行作業的困難，從新加坡緊急引進動態補償式舷梯，確保技術人員順利登塔作業，並在2020年底順利完成2部風機併聯發電。

台電指出，離岸一期風電工程21座風機先後在今年5月完成風機陣列海纜埋設，6月完成所有21部風機吊裝，並進行如螺栓鎖固、電纜接線、海纜連接、冷試俥、海纜加壓、熱試俥等試驗，昨天全數達成初始併聯，接續進行試運轉及調校完成後，依能源局相關規定申請電業竣工查驗，後續配合能源局安排現勘查驗與審查程序，待換發電業執照後就可開始商轉。

台電表示，將持續配合政府能源轉型政策，積極發展潔淨再生能源，邁向低碳電力，同時確保穩定供電，為經濟發展及環境保護盡一份心力。（編輯：張均懋）1100828