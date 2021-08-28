因應非洲豬瘟中央災害應變中心政策，未來1個月短期禁止廚餘養豬，屏東縣政府以不改變原來廚餘收集清運方式為原則，已規畫將回收廚餘全部送往「枋寮區域性堆肥處理中心」，以確保這段時間屏東縣廚餘清運及處理不受影響。

根據統計，屏東縣共有102家廚餘養豬戶，及122場廚餘轉飼料場養豬戶，每月回收廚餘量約1000公噸，其中多來自機關、學校、餐廳、旅館等單位。

屏縣府環保局已擬定措施，規畫29日邀集縣內廚餘養豬場及清運業者，要求維持原收集清運模式，再由他們統一運送至至指定地點，或各鄉鎮市清潔隊隊部等，皆可免費處理。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣身為養豬大縣，絕不允許有任何破口，且強調，非洲豬瘟病毒可存在於環境時間非常久，冷藏豬肉可停留100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11天。

其中廚餘、加工肉製品、衣物和車輛都是傳播途徑之一，一旦擴散將會衝擊產業，甚至比口蹄疫疫病更甚，縣府團隊將全力防堵，維護民眾食品健康安全及產業生計。

中央也在禁用廚餘期間宣布，國內676家合格檢核有廚餘餵飼養豬戶，將以每頭500元補貼養豬戶的飼料差額，若農民轉型不使用廚餘，願意此後全部轉用飼料餵養，每頭豬可補助2500元。

潘孟安指出，除配合中央全面聯合稽查外，另啟動地方應變中心機制，每日回報，一旦查到違規養豬戶，將依飼料管理法裁處3萬至300萬元罰緩，並依動物傳染病條例裁處5萬至100萬元，「抓到絕對開罰」，也請所有養豬戶務必配合，大家共體時艱才能度過這難關。