台中太陽籃球隊28日宣布，正式簽下T1聯盟新人選秀會第1輪指名的世新大學中鋒尤楚翔，尤楚翔相當興奮能加入台中太陽團隊，更以學長蘇奕晉為模板，期待向學長學習更多經驗與技巧。

身高近200公分的尤楚翔是今年UBA世新大學在禁區的重要戰力，世新教練何正峰給予尤楚翔相當高的評價，「他打球很有狠勁，心理素質強，更不怕輸人，台中太陽選到他，內線就可以放心了！」

何正峰指出，尤楚翔在大學時期就常對抗外籍生，「打到職業扛洋將絕對不是問題！只要他有足夠的信心，相信他防守端絕對沒問題，每場至少能貢獻10分、5籃板以上。」

尤楚翔擁有高個子少見的敏捷性與速度，加上優異的籃板活動力，成為他在球場上強大的優勢。尤其慣用手是右手的他，卻罕見地使用左手投籃，也讓他具備左右邊通吃的技巧，讓對手難以防範。

尤楚翔從高中就立定籃球路想一路往上挑戰的目標，「想要有舞台讓大家看見我，也想把最愛的籃球當成職業。」當他在首輪選秀會上同時獲得台中與台南指名，讓他既開心又緊張，「最後選擇台中是因為覺得台中是個很棒的城市，也看到他們有好的規劃，想要試試看在異地打拚！」

尤其台中太陽的當家球星蘇奕晉更是尤楚翔一直以來的效仿對象，更加深他選擇台中太陽的決心，「一直有看奕晉學長的比賽，因為我們身高差不多，他是我很好的學習模板與榜樣，包括籃下腳步、動作跟經驗，我都能多跟他請教。」面對職業生涯首年，尤楚翔願意做所有苦工，對教練的設定使命必達，期待能拚出亮麗的菜鳥年。