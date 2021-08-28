高雄三民區延吉街1家滷味店34歲盛姓老闆，打烊後找來3名友人到店內打牌喝酒，卻酒後因言語不合發生肢體衝突，造成3人受傷，其中34歲吳男手、臉都被破碎酒瓶劃傷；他們除了先被依違反社維法送辦，還因4人相約打牌飲酒，違反防疫規定，也被開單函請衛生局裁罰。

據了解，39歲謝男和34歲吳男酒後因一句話引發雙方不爽釀成互毆，造成吳男手部虎口及臉部遭破碎酒瓶劃傷掛彩，另一友人35歲王男在旁原欲勸架，過程中反遭謝男揮擊臉部，於是也出拳揮向謝男，因此2人脖子、手部都有受傷紅腫。

吳男經救護人員包紮無大礙，轄區警方也將現場所有人帶回警局，謝、吳2人坦承酒後因細故衝突互毆，王男也供稱是為了勸架，才會出手揮拳制止，三人都是已認識許久，互不提告，全案依違反《社會秩序維護法》第87條第2款偵辦。

不過4人相約在店內打牌飲酒部分，已違反傳《染病防治法》第37條第1項第6款，高市府禁止室內打牌、麻將的防疫規定，將依該法第70條規定開立舉發單函請衛生局裁罰。

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