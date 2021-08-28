全聯We Sweet甜點四度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，昨（27日）起至9月30日推出We Sweet x kiri法式乳酪饗宴7款甜點，每款皆100%採用法國頂級乳酪，價位在55元至109元間，其中有4款為新品，主打日本超夯的「第五種乳酪蛋糕」，猶如冰淇淋口感；此外，全聯阪急麵包起司季也同步登場，推出融合中、西風味的選擇，每款期間限定25元。

全聯「We Sweet x kiri法式二次方乳酪蛋糕（新品）」，每盒140g，99元，9月4-日至6日特價89元。（全聯提供）

法國頂級乳酪品牌kiri自2019年起與全聯We Sweet合作，不只創下限量禮盒特賣1天，賣出700盒的佳績，2020年推出2檔活動一共締造超過9000萬元的業績，當時超吸睛的「一塊乳酪蛋糕」單一檔檔期就賣出約1600萬元的好成績。

全聯「We Sweet x kiri羅馬生乳包（新品）」，每盒2入200g，119元，9月18日至21日特賣109元。（全聯提供）

這次新品首推日本星級甜點的「第五種乳酪蛋糕」，在市面上已有的四種起司蛋糕包括重乳酪蛋糕、生乳酪蛋糕、舒芙蕾起司蛋糕、巴斯克起司蛋糕，目前風靡日本米其林甜點專門店的第五種起司蛋糕稱為「醬糜蛋糕」（Cheese Terrine），運用大量鮮奶油、奶油乳酪，以低溫長時間烘烤，創造出介於生乳酪與紐約起司蛋糕間的口感，讓甜點擁有如冰淇淋一般。

全聯阪急麵包剝皮辣椒起司，30元，9月9日前特價25元。（全聯提供）

清爽系風味必吃的「羅馬生乳包」，也是日本市場最新流行的甜點，使用湯種柔軟麵包體；「法式二次方乳酪蛋糕」導入日本最優賞的同款乳酪蛋糕，以輕乳酪蛋糕為基底，加上乳酪內餡、撒上如雪花般的蛋糕粉，一次享有三重口感；「法式乳酪藍莓布丁」採用法國kiri鮮奶油乳酪，香醇奶香與清爽布丁，底層加入藍莓醬，增添層次感。此外，3款再度回歸經典商品是超夯的一塊乳酪蛋糕、法式乳酪藍莓大福、法式經典原味千層。

全聯阪急麵包綜合披薩，30元，9月9日前特價25元。（全聯提供）

另，昨起至9月30日全聯阪急麵包同步展開起司季，4款新品原價30元、9月9日嘗鮮價25元。創新的「剝皮辣椒起司」使用在地台灣剝皮辣椒與特調起司醬呈現微辣風味；西式風味則有「羅勒起司小吐司」以清香濃郁的羅勒葉、鹹香乳酪丁和Ｑ軟麵包相互搭配；「香蒜起司」香氣濃郁、鹹甜混搭；CP值頗高的「綜合披薩」以特製比薩麵包體，配上火腿片、切片黑橄欖、沙拉醬。於限定門市推出的「焗烤起司軟法」以特製的麵包體，外層沾裹上濃郁起司粉，並配上特調起司醬，每款49元。