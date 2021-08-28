今日（28日）除了是今年第3個天赦日，更是難得的開運日，利於消災、化煞及祈福，命理師柯柏成在臉書粉絲團分享，由於一年之中「天赦日」只有6至7天，加上本月的天赦日剛好適逢農曆7月間，更加難能可貴，除了一般的煮錢水之外，還可加碼運用「五鬼運財」法，替自己增加財運。

過去天赦日可以準備168枚硬幣，煮錢水增加財運，或是到廟裡、教堂祈福，因7月天赦日同時落在鬼月期間，所以，想增加財運的人，可以在這天煮錢水的硬幣選擇上，多挑幾個又新又亮的10元硬幣，進行「五鬼運財」法。

柯柏成老師解釋，今年的九宮飛星，五黃廉貞星飛到東南方，因五黃屬土，所以可藉銀白的物品，去勾出錢財銀兩。將煮過錢水的硬幣，冷卻後，挑出5個相同的銀白色的十元銅板，再用透明玻璃杯裝著，放置在家中東南方，除了可增財運之外，還可以增加貴人運。

擺放的過程中，只要在放置前默念「五鬼運財到我家來」即可，最後，擺到下一次的天赦日或滿一年後，將硬幣捐到廟裡的福田箱或便利商店的慈善零錢箱，就算完成了這個陣法。柯柏成老師表示，「以上的方法都必須在今日完成，另外當然也可以按照天赦日的往例，到寺廟或教堂許願拜拜，願望會特別容易實現。」

除了開財運的「五鬼運財」法，民俗專家廖大乙也在臉書分享，如果自覺上半年過得不順，可以把握今日進行大掃除，清除家裡或辦公室內無用或已損壞的物品，若有自己用不到的好物，建議捐贈給需要的人，藉此去晦氣、改變磁場，廖大乙老師表示，「若能在今日子時（深夜11點）前清理最好。」