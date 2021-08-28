新竹縣「舞動原鄉．傳唱故事」培訓認證課程，由縣長楊文科（中）、原民會主委夷將．拔路兒（中左）等人熱鬧舉行開訓典禮。（羅浚濱攝）

新竹縣政府為傳承原住民優美歌舞文化，率全國之先開辦「舞動原鄉．傳唱故事」培訓認證課程，28名學員在「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」將展開3年的培訓課程，28日由縣長楊文科、原民會主委夷將．拔路兒等人熱鬧舉行開訓典禮，10歲林祖柔是最小學員，開場表演展現「中級」程度的爵士鼓，令人刮目相看。

「我練爵士鼓才4個月而已！」就讀竹東鎮中山國小5年級的林祖柔說，老家住在五峰鄉大隘村，父親林盛忠是專業貝司手，因工作搬到竹東居住，她從小就對打鼓有興趣，向叔叔李定楠學習爵士鼓4個月到現在是「中級」。

林祖柔說，學爵士鼓關鍵是手腳要協調，要快又準不能猶豫，否則就會掉拍，她的打擊樂感應該是遺傳自父親，希望在課程中學習到在舞台上的表演膽量，也夢想自己有天可以與張惠妹同台表演。

擔任原住民樂舞展演培訓計畫教師的李定楠，是歌手蕭敬騰專用的鼓手，他不諱言很多人對音樂產業很陌生，經常有人質疑學音樂能幹嘛？他以自己一週薪水有7萬元，蕭敬騰收入是他的百倍為例，說明音樂也能創業，希望透過培訓讓有音樂天份的原民能出人頭地！

縣長楊文科感謝原民會補助經費，讓新竹縣辦理為期3年的原民音樂人才培訓認證課程，除邀尖石泰雅族的歌手溫嵐宣傳，並網羅金曲獎得主、金馬獎指定技術團隊等各界人才擔任教師，在新竹縣原住民產業展銷中心「Wah！幾散竹東」營運後，學員們能在該中心表演，增加實戰經驗。

原委會主委夷將‧拔路兒表示，要有語言才能唱自己母語的歌，讓文化傳承下去，疫情期間能聽到這場演奏可說是超值票價，原委會很樂意跟新竹縣政府持續推動原民人才培育、創業等計畫，大力傳承原民傳統文化。