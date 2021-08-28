韓國嘻哈教父Tiger JK繼去年單曲〈kiss kiss bang bang〉後，時隔1年2個月再次發行了話題新單曲〈虎心術Love Peace〉，講述在充滿種族歧視令人厭惡的時代，我們要不斷培養守護自身力量，進一步凝聚亞洲人團結心，喊出「亞洲力量」。MV中Tiger JK扎著長髮穿著筆挺西裝，以強烈領袖風範讓人留下深刻印象，記者會現場緊張對峙的場景，YDG、Bizzy、Maniac等人的出演更是讓嘻哈迷驚喜不已。

Tiger JK自1999年以醉虎Drunken Tiger出道以來，一直引領Hiphop走向韓國音樂主流，是韓國嘻哈界的傳奇人物。從小在美國長大的他，為回應從經歷過種族歧視的家人和朋友那裏聽到的故事而創作了這首歌，向對東方人抱有偏見的人發出的憤怒信息，也是我們更要愛自己的希望信息，特別是將保護身體的武術「護身術」，賦予「護心術」的意義，獨到並富深度的寓意傳達受到熱烈推崇。〈虎心術Love Peace〉是時隔Drunken Tiger 20年，對Tiger JK來說意味着新的開始的歌曲，也計畫著透過發表該曲重新開始國內外活動。

Tiger JK (타이거 JK) - '호심술 (Love Peace)' Official M/V

Tiger JK對樂壇新秀的慧眼獨具也為人津津樂道，擔任嘻哈選秀節目《Show Me The Money》第6季導師時，從海選階段就看出禹元才的黑馬特質，讓他加入Tiger JK隊伍一路過關斬將最後拚到季軍，並於賽季結束後簽約嘻哈大廠AOMG正式出道；原只是在音樂平台發布作品的獨立音樂人BIBI（金亨瑞），也被Tiger JK簽下成為他第1位打造的新人，性格搞怪可愛的BIBI，憑藉著慵懶又充滿個人魅力的嗓音迅速打開知名度，BIBI笑稱初次和Tiger JK碰面時，有點被他一頭蓬鬆長髮像惡經紀人的外型嚇到，一度以為自己要被黑社會抓走了。Tiger JK近來又接下將於9月首播的野外生存型選秀節目《極限出道野生DOL》導師，與音樂好搭擋Bizzy一起擔任指導參賽選手們的嘻哈說唱培訓，期待Tiger JK是否又能在這次45位野生偶像中發掘樂壇潛力新星。