新北變態男尾隨女騎士 當街掏出生殖器DIY

27歲洪姓男子27日晚間8時許，騎機車在新北市八里區博物館路尾隨一名年輕女騎士，趁停等紅燈之際，洪男當街掏出生殖器，對著女子做出不雅動作，女騎士嚇得快速逃離並PO網提醒民眾，警方今（28日）通知洪嫌到案，他辯稱一時忍不住，訊後依公然猥褻罪、性騷擾防治法函送法辦。
警方調查，洪男騎乘機車行經八里區博物館路，隨機挑選一名年輕女騎士尾隨，至觀海大道、忠八街口停等紅綠燈時，洪男竟當眾掏出生殖器，做出不雅動作。
女子嚇得快速逃離現場，並在臉書社團「八里」貼文呼籲其他網友「八里人注意！變態出沒已報案，女性外出請小心！」
蘆洲警分局獲報調閱監視器鎖定洪嫌，今（28日）上午通知洪嫌到案，他坦承因一時忍不住，才會當眾做出不雅動作，訊後依公然猥褻罪、性騷擾防治法函送士林地檢偵辦。
警方表示，遇有形跡可疑份子，應立即離開現場並尋求警方協助，警方將立即依法偵辦。
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