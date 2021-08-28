NBA各支球隊在這個夏天大多都進行了人員補強，尤其是豪門湖人，他們引進多名沙場老將入內，與詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容，此外籃網也與三巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)、厄文(Kyrie Irving)續約，繼續挑戰總冠軍。

Nets-Lakers is already stacked with talent and storylines.



LaMarcus Aldridge going back to Brooklyn & Kevin Love to LA could make 13 former All-Stars between the two teams.



Durant Harden Irving Griffin Aldridge Jordan James Davis Westbrook Anthony Love Howard Gasol. — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) August 27 2021

而這個夏天新聞最多的幾乎也是這兩隊，例如最近籃網有考慮買斷中鋒狄安卓喬丹(Deandre Jordan)，湖人也表示他們願意接手，另外根據《HoopAnalysisNet》記者報導，若騎士與洛夫(Kevin Love)達成買斷，籃網則有意簽下他，所以湖人和籃網都在等待。

此外據稍早的消息，上季在籃網宣佈退休的艾卓吉(LaMarcus Aldridge)有意復出，籃網隨隊記者雷恩哈特(Billy Reinhardt)透露他已與多支球隊試訓，目前正在尋求得到能上場打球的醫療許可，而籃網也是他回歸目標之一。

艾卓吉上季中離開馬刺，加入擁有全新陣容的籃網，當時與杜蘭特、哈登、厄文、葛瑞芬(Blake Griffin)組成強大奪冠組合，引來外界期待，不過僅打五場比賽艾卓吉就閃電宣佈退休，原因是受他的心律不整問題影響，留下平均12.8分4.8籃板數據。

但上個月就傳出艾卓吉有興趣重返戰場，36歲的他試圖延長自己籃球生涯，球迷也紛紛呼籲籃網能簽下他，不過目前還是要看他的身體狀態是否允許，而且籃網暫時將目標放在洛夫身上，所以艾卓吉能否重返籃網還是未知數。

艾卓吉在2006年以首輪第二順位被公牛選上，隨後交易至拓荒者，他最輝煌時期就是在拓荒者，曾6度入選明星賽、5度獲選年度最佳陣容，待9年後則轉往馬刺，擔任鄧肯(Tim Duncan)退休後內線要角，可惜慢慢受年紀及傷病影響的他身手不如以往。