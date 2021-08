2019年5月總統蔡英文上演「論文門」至今已2年多,旅美教授林環牆昨(27)日臉書表示「論文門」醜聞出現了一個「核彈級的破案鐵證」:教育部提供的1984年公文中,蔡英文親自填的政大教師資格審查履歷表,其「LSE博士論文題目」竟然和黑皮書與國圖版迥然不同。「怎麽才經過半年又兩個星期後,提交給政大的博士論文題目會產生突變?」

林環牆表示,台大名譽教授賀德芬本周出庭台北行政訴訟時,提出教育部今年6月2日函覆給她的一份公文附件,發文字號是台教高(五)字第1100073559號。根據這份公文,蔡英文1984年9月28日在「國立政治大學教師資格審查履歷表」上,親手填的倫敦政經學院LSE的博士論文英文題目,竟然是《Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards》;而這與蔡英文號稱1984年3月14日獲頒倫敦大學LSE的法學博士僅差距半年又兩個星期後,但博士論文題目卻「突變」,而與放在倫敦政經學院婦女圖書館與台灣國家圖書館版本的題目《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》迥然不同。

林環牆表示,教育部這一份公文再度曝露,1983至1984年間,蔡英文根本就沒有完成一本題為《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions(不公平貿易與安全防衛機制)》的論文。如果有的話,怎麽會在才剛拿到博士的第一年內,就在正式公文的文件裡填錯論文題目呢?

林環牆表示,此事非常令人駭異!這一件重磅證據再次提醒大家,台灣內部和英文倫敦各有一個龐大的共犯結構,違法亂紀,幫忙掩蓋論文門的詐騙犯行,罔顧學術倫理、法律尊嚴及道德正義。

林環牆說,本來不打算這麽快在論文門收官階段釋放這麽一個重磅破案證據,「但行政法庭判決的逼近,讓我們提前引爆。」他也預告還有其他重磅證據,但單單賀德芬拿到的這項公文文件,已足以洞開整個論文門的暗黑詐騙醜聞。