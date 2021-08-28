1名女網友日前與友人在台中勤美綠園道遭到1名60多歲阿伯搭訕，對方拿著單眼相機說拍了很多她們的照片，希望能加LINE好友傳照片給她們，事後她發現該阿伯竟是前科累累的性侵猥褻慣犯，3年前還曾因此入獄6個月，而阿伯事後果真傳訊問她的友人能否約外拍，網路上也有許多人出面指認曾被騷擾。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前與友人到台中勤美綠園道遊玩，期間遇到1名60多歲的阿伯拿著相機找她們搭話，該阿伯拍了好幾張她們的照片，並拿給她們看，之後說要加LINE傳照片給她們，日後阿伯僅傳了10幾張照片，但對方說當天拍了800多張；她的友人覺得不對勁，就用對方LINE上姓名「林XX」上網搜尋，竟發現對方曾犯下性侵害等罪行。

阿伯早在2004年就假藉攝影師名義以金錢誘惑女性拍攝清涼廣告照，待被害者上鉤後便以各種理由恐嚇女子並伺機性侵；此外據判決書記載，該阿伯在2018年也因強制猥褻案遭判刑6月。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的友人發現該阿伯早在2004年就假藉攝影師名義以金錢誘惑女性拍攝清涼廣告照，待被害者上鉤後便以各種理由恐嚇女子並伺機性侵；此外據判決書記載，該阿伯在2018年也因強制猥褻案遭判刑6月，PTT上也有多篇文章討論1名男子拐騙女性拍裸照，內容敘述與原PO大致相同，原PO的友人事後將此事發在個人Instagram上，發現有不少人回覆有類似被騷擾經驗。

該女網友說，她的友人之後果真收到該林姓阿伯傳訊問「可不可以約出去拍平面廣告」，友人之後攤牌問新聞事件的男子是不是對方，對方已讀訊息後就迅速將LINE名字改掉；其她網友則留言說，「大家拜託小心！不知道他下次的說法是什麼！而且現在他換名字了」、「好扯喔，我跟我朋友前陣子去勤美也被他偷拍過」、「傻眼，我5月在勤美跟朋友拍照的時候也被他騷擾過，當時就覺得他怪怪的，沒想到是性侵犯」。