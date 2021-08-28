味全龍隊28日作出球員異動，將19歲小將王順和拉上一軍並立刻排進先發打線，他透露自己昨天早上聽到訊息聲後起床，一看是通知二軍賽後一軍報到的訊息，「真的沒想過會這麼快，現在很亢奮。」

畢業於穀保家商的王順和也是2019年U18世界盃冠軍世代的成員之一，當時還獲選大會最佳三壘手獎，去年季中選秀被龍隊挑中，經過一年的二軍磨練，在今天迎來一軍初先發。

龍隊總教練葉君璋認為，王順和的打擊十分穩定，成熟度很高，心理素質將較同年齡的球員來說很強，「經過一年的時間磨練『是時候了』，光是心態這件事就值得給他機會，因為打到後面，比的不是技術而是心態。」

王順和今年在二軍出賽33場，共敲出41支安打，打擊率3成31，他表示，昨天早上自己還在睡覺時聽到訊息聲，起來看就看到球隊傳來要他二軍賽後上台北報到的訊息，他笑說看到訊息的第一想法是「比完賽上去應該會很累」，「真的沒想過會這麼快上一軍且馬上先發。」

原本王順和認為自己應該會先在二軍磨練1、2年才會獲得上一軍機會，「賽前滿亢奮的，但等一下比賽不知道會不會緊張。」初先發就在新莊，這也是他在高中時就很常造訪的球場，高中時也曾在這裡當過球僮，算是另類的「主場」優勢。